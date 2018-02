%%%Interone-Führung neu geordnet: Stephan Tewes wird GF, Christo Zonnev geht%%%

Stephan Tewes rückt zum 1. März in die Geschäftsführung von Interone auf und wird Chief Operating Officer (COO). Tewes verantwortet die Weiterentwicklung der operativen Prozesse und Strukturen der Digitalagentur sowie die Bereiche Projektmanagement, Finanzen und Personal. Der 41-Jährige führte zuletzt gemeinsam mit Shin Oh, 48, den Interone-Standort in München. Mit der Berufung zum COO übergibt Tewes die Standortleitung an den Beratungsexperten Jonas Hirscheider, 39. Hirscheider leitet damit ab sofort die Münchner Dependance gemeinsam mit Kreativpartner Shin Oh. Hirscheider arbeitet bereits seit gut elf Jahren für Interone und deren Vorgängeragentur und wird sich künftig um alle kaufmännischen Fragen des Standorts kümmern.

“Agile Prozesse, komplexe Briefings und die Orchestrierung verschiedener Gewerke erfordern optimierte und auf die jeweilige Kundensituation angepasste Abläufe. Darum wird sich Stephan künftig verantwortlich kümmern”, sagt Frank Wolfram, Chief Digital Officer der Interone-Mutter BBDO Group Germany und CEO von Interone. Aus der Interone-Geschäftsführung ausscheiden wird Christo Zonnev. Der Chief Technology Officer kam 2011 von Deepblue Networks, Hamburg, zu Interone und verantwortete seither das technologische Dienstleistungsangebot der Agentur. Dort hat er Kunden wie E.ON, BMW und Telefónica O2 betreut. Zonnev gehe im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch, weil er sich beruflich neu orientieren wolle, heißt es in der Presse-Info.

Die Geschäftsführung von Interone besteht damit ab 1. März aus CEO Frank Wolfram, Chief Creative Officer Matthias Schäfer und Chief Operating Officer Stephan Tewes. Die Aufgaben von Christo Zonnev wird Wolfram mit übernehmen.

Stephan Tewes begann seine berufliche Laufbahn 2001 als Strategic Planner bei BBDO in Düsseldorf. Zwei Jahre später wechselte er als Planning Director zu start – die später mit Interone Worldwide zu Interone fusionierte – nach München. Bei Interone stieg er dann 2010 zum Head of Strategy auf. Zu seinen Kunden gehörten etwa BMW, Burger King, Check24, Cominvest, Germanwings und Siemens. Seit 2015 leitete er den Interone-Standort in München. In dieser Zeit kümmerte er sich schwerpunktmäßig um die BMW Group und BMW.digital.

Jonas Hirscheider ist gelernter Werbekaufmann und studierte BWL an der Fernuniversität Hagen. Seine Laufbahn begann er 2003 als Kundenberater bei Wüschner Rohwer Baier in München. 2007 folgte der Wechsel als Senior Berater zu start, wo er 2010 bei der neu formierten Interone zum Director Client Services aufstieg. Zu seinen Kunden zählten u.a. BMW, Mini BMW Financial Services, Suzuki, ING-Diba, check24, cominvest, Ferrero, Burger King, Henkel, West und Lotto Bayern.