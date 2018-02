%%%Mobile Websites: Otto, Booking.com und ING-DiBa haben die nutzerfreundlichsten Seiten%%%

Auf dem Mobile World Congress (MWC) hat Google eine europaweit durchgeführte Studie vorgestellt, in deren Rahmen die Benutzerfreundlichkeit von 460 der am häufigsten besuchten Websites analysiert wurde. Für Deutschland schnitten in den Branchen Einzelhandel, Reise und Finanzdienstleistungen die mobilen Websites von Otto, Booking.com und ING-DiBa hinsichtlich ihrer Usability und hohen Ladegeschwindigkeit am besten ab. Die detaillierten Rankings sind in einem Blogpost von thinkwithgoogle.com einsehbar.



Ziel der Studie war herauszufinden, welche Unternehmen im Bereich 'Mobile' bereits ihr Potenzial nutzen und bei welchen noch Optimierungsbedarf besteht. Kriterien waren dabei die "Auffindbarkeit", die "Produktseiten", "Registrierung & Conversion" sowie "Mobiles Design". Auch die Ladezeit der Seiten wurde mit dem Lighthouse Browser Automation Tool aus dem Hause Google untersucht.



Um die Ladegeschwindigkeit der Websites selbst überwachen zu können, stellt Google zwei neue Tools zur Analyse mobiler Webseiten zur Verfügung. Das eine vergleicht die Geschwindigkeit der zu analysierenden mobilen Webseite mit ähnlichen Online-Auftritten aus insgesamt zwölf Ländern. Das andere Tool zeigt Unternehmen die Auswirkung einer optimierten Ladegeschwindigkeit auf den jährlichen Umsatz.