Rossmann und GGH MullenLowe beweisen Mut zur Weiblichkeit



Aus Rossmann wird Rossfrau: Zum Weltfrauentag feiert die Drogeriekette Rossmann die Weiblichkeit (Foto: GGH MullenLowe)

'Lasst die Frau raus' – unter diesem Kampagnenmotto ermutigt Rossmann zum diesjährigen Weltfrauentag am 8. März dazu, die Weiblichkeit zu feiern. Die Botschaft: Frauen haben unterschiedlichste Facetten und jede von ihnen ist lebenswert. In diesem Zuge beweist die Drogeriekette selbst Mut zur Weiblichkeit. Die größte Filiale Europas in Hannover erhält symbolisch für alle Filialen in Deutschland ein komplett neues Branding: Aus Rossmann wird 'Rossfrau'; der Centaur im Logo wandelt sich zu einer Centaurin. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von GGH MullenLowe Hamburg. Die Agentur ist seit Anfang 2018 Lead-Agentur für die Drogeriemarktkette Deutschlands mit Sitz in Burgwedel bei Hannover.



Schwerpunkt der Kampagne bilden Online-Medien. Die Kampagnenwebseite www.rossfrau.de und die sozialen Netzwerken dienen als Plattformen, um bis zum 8. März 2018 jeden Tag einen Aspekt des Frauseins zu feiern. So stehen die Tage im Zeichen unterschiedlichster Facetten – von der 'Naturschönheit' bis zur 'Sportskanone', von der 'Diva' bis zur 'Genießerin'. Unter dem Hashtag #lasstdieFrauraus ruft Rossmann zu einem Bilderwettbewerb auf Instagram auf. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auch über die Webseite möglich. Zudem kommen PoS-Werbemittel wie Türbeklebung sowie Werbebeilagen und Angebots-Coupons in der Rossmann-App hinzu.



"Mit der plakativen Kampagne wollen wir Frauen auf vielfältige Weise feiern und uns für das Vertrauen unserer Kundinnen bedanken – sie machen 80 Prozent unserer Kundschaft aus. Genau dem trägt unsere Rossfrau-Kampagne Rechnung", kommentiert Petra Czora, Leiterin des Marketing bei Rossmann.



"Die Idee zur Kampagne entstand gemeinsam mit dem Rossmann-Team im Workshop beim Agentur-Screening. Dass ein Kunde den Mut hat, Logo und Name des Unternehmens zeitweise zu ändern und dann alles möglich macht, um eine solche Idee schnell umzusetzen, zeigt, wie wichtig ROSSMANN Marketing und Kommunikation sind", sagt Benedikt Holtappels, CEO von GGH MullenLowe.