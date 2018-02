%%%Audi und Philipp und Keuntje gehen für den quattro international auf Entdeckungsreise%%%



Audi wechselt für den neuen quattro-Film die Perspektive: Statt dem Ingenieur im Fahrer wird der Endecker angesprochen (Foto: PuK)

Der Ingolstädter Autobauer Audi startet einen internationalen Online-Film für das Modell Audi quattro. Die Gestaltung lag bei der Hamburger Agentur Philipp und Keuntje (PuK). Die Herausforderung: Wie zeigt man auf überraschende Weise knapp 40 Jahre nach Einführung des Namensgebers der Audi Allradtechnologie des Ur-quattro, dass die quattro Technologie mit verbesserten Fahreigenschaften und neuen Motoren immer noch Maßstäbe setzt?



Die Lösung: Man wendet sich nicht an den Ingenieur im Autofahrer, sondern an den neugierigen Entdecker: Der Film zeigt Eidechsen, Steinböcke, Eisbären, Pferde, Giraffen und weitere Vierbeiner, die die Welt erkunden. Die Kernbotschaft: Die Welt wurde auf allen vieren entdeckt. Warum wollen Sie es auf zweien tun? Einer der Vorreiter des Allradantriebs appelliert damit an alle, die keine Angst vor dem Unbekannten haben.



Philip Wienberg, Executive Creative Director bei PuK, sagt: "Lange blieben große Teile der Erde unentdeckt. Erst geschickte Vierbeiner konnten die ganze Welt erobern. Dank des Vierradantriebs Audi quattro bleiben uns als Zweibeinern – auch unter widrigen Wetterverhältnissen – nur noch kleinere Teile der Welt verborgen."



Dr. Felicitas Nogly, Leiterin Werbung/Digitale Kommunikation bei Audi, ergänzt: "Anhand der Natur bringt der Film den Vorteil unserer quattro Technologie auf den Punkt: Tiere können sich gekonnt auf unterschiedlichen Untergründen auf allen vieren fortbewegen – genauso wie ein Audi mit quattro Antrieb."



Der Spot läuft als 50- und 30-Sekünder und wird für den Einsatz in Social Media in 10-Sekündern zu sehen sein. Umgesetzt wurde er vom PuK-Filmdepartment unter der Leitung von Christian Hibbeler. Im vergangenen Jahr entstanden mit der PuK-Eigenproduktion bereits der IAA-Teaserfilm zum neuen Audi R8 und die Produktfilme für den Audi A5.

Audi unterhält für seine Kommunikation zwei Agentur-Pools, Klassik und Sales Media. PuK ist in beiden Pools vertreten, kümmert sich aber überwiegend um die Bereiche Online und Katalog aus dem Sales Media-Bereich. Im Klassik Pool sind neben PuK auch noch vier weitere Dienstleister zu finden. Bei Sales Media umfasst die Partner-Liste zwei Namen, PuK und Kolle Rebbe. Der Auftrag für den aktuellen Online-Film bekam PuK aus dem Klassik Pool.