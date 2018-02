%%%Grosse Liebe ist neuer Betreuer von 'auto motor sport'%%%

Fünf Jahre nach der Gründung im Jahr 2012 sah Ursula Schneider, 50, die Zeit gekommen, ihrer Grosse Liebe Kommunikationsagntur GmbH eine neue Struktur zu geben. So entstanden 2017 die vier Units Brands & Brand Activation, Dialogue Communication, … hier mehr. Schneider entschied sich für diese "Experten-Units", damit ihre Agentur in der komplexen Kommunikationslandschaft nicht mit "360°-Halbwissen" agiere. Schneider fährt fort: "Selbstverständlich bildet sich aus den Units heraus ein festes, bedarfsspezifisches Kundenteam mit zentralen Ansprechpartnern und entsprechendem Fachwissen. Für manche Kunden verzahnen sich die Units aufgabenspezifisch, bei Rossmann trifft dies mit den Units Brands & Brand Activation, Dialoge Communication und Digital Communication zu."

Dass Schneider mit ihrem Weg richtig liegt, zeigt auch der Gewinn von Neukunden. So wurde z.B. die Zeitschrift 'auto motor sport‘ aus der Motor Presse Stuttgart gewonnen. Hieraus entstand als erste Aktion ein neuer Auftritt zur IAA 2017. Bei dem Wettbewerb ging es um die Konzeption eines PoS-Auftritts und eines ganzjährigen Einzelverkaufssteigerungs-Programms in den Bereichen BtB und BtC. Der von Grosse Liebe entworfene Auftritt umfasst mittlerweile alle Medien und knüpft an den neuen Leitgedanken 'Das Auto-Magazin mit Durchblick' an. 2018 findet der Rollout eines konstanten BtB-Anspracheprogrammes mit PoS-/Verkaufsförderungsmaßnahmen statt. Bisher wurde der Titel von Leagas Delaney betreut.

"Unser Erfolgsrezept basiert unter anderem darauf, dass wir Vertrieb, Marketing und Redaktion involviert haben. Hinsichtlich der Kreation war uns wichtig, dass wir einen plakativen, deklinierbaren Key-Look auf die Beine stellten, der unique in dem Segment ist", sagt Björn Gerlach, stv. Agenturgeschäftsführer, zur 'auto motor sport'-Arbeit.

Mehr über das Neugeschäft der Agentur und die Macher dahinter lesen Abonnenten unseres Printheftes in der aktuellen Ausgabe (Bestellung hier).