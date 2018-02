%%%M&A-Media-Deals in 2017 leicht rückläufig%%%



Im Februar 2018 eröffnete Ciesco ein Office in Düsseldort. Seit Januar als Partner mit an Bord ist Zoja Paskaljevic. Paskaljevic zeichnete zuletzt als Deutschland-Chef beim Network Dentsu Aegis verantwortlich. Als Gastredner bei der Veranstaltung in Hamburg waren Florian Haller (CEO Serviceplan), Matthias Schrader (CEO SinnerSchrader), Torsten Ahlers (Geschäftsführer Otto Group Media) und Oliver Busch (Director DACH Agencies bei Facebook).

Die Londoner Mergers & Acquisitions-Beratung Ciesco , spezialisiert auf Werbung, Marketing, Technologie und Media, stellte im Rahmen eines Launch-Events in Hamburg ihren Global M&A Review vor.Die in 2017 insgesamt 1.188 Deals aus Technologie, Media und Marketing erreichten ein Gesamtvolumen von 69,3 Milliarden US-Dollar. Zwar stieg die Anzahl der Transaktionen leicht an (2016: 1.175), dennoch ging das Volumen um mehr als 16 Prozent zurück (2016: 82,6 Milliarden US-Dollar).Als Gründe für den Rückgang nannte Ciesco-CEO Chris Sahota unter anderem die rückläufigen Übernahmen der großen Media-Networks um Dentsu Aegis, WPP, Publicis oder Omnicom. Die Anzahl der Transaktionen war insbesondere in den USA (533), Westeuropa (242) und Großbritannien (135) rückläufig. In Deutschland hingegen stiegen die Akquisitionen von 38 in 2016 auf 63 in 2017. Darunter auch größere Übernahmen wie von SinnerSchrader durch Accenture oder thjnk durch WPP. "Neben den etablierten Unternehmen treten neue Käufer auf, aber die geografische Verteilung der Deals bleibt stabil. Die USA und Großbritannien bleiben an der Spitze der aktivsten Länder, obwohl in Großbritannien die Deal-Aktivitäten um 30 Prozent sanken. Bemerkenswert: In Deutschland, der weltweit viertgrößten Volkswirtschaft, stiegen die Aktivitäten um 66 Prozent", so Ciesco-CEO Sahota.