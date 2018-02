%%%Butter verdoppelt seine Geschäftsführung %%%

Gleich drei neue Geschäftsführer beruft die Kreativagentur Butter: Nadine Schlichte, Phillip Böndel und Reinhard Henke. Alle drei kommen aus den eigenen Reihen und treten an die Seite der bisherigen Chefs Oliver Lehnen, Rolf Schrickel, Frank Stauss. "Die Berufung der drei zu Geschäftsführern ist nur ein logischer Schritt. Gemeinsam mit ihnen haben wir eine neue Butter geschaffen. #teamwork und digitales Arbeiten stehen für uns alle an erster Stelle. Teamwork unter allen Butters, mit agilen Einheiten für jeden unserer Kunden, aber auch Teamwork gemeinsam mit unseren Kunden in viel engerer Zusammenarbeit“, so der Geschäftsführende Gesellschafter Lehnen. "Konsequenterweise haben wir nun auch aus den Bereichen Kreation, digitale Strategie und digitale Kreation je einen Experten in das neue GF-Team geholt“, sagt Schrickel, ebenfalls Geschäftsführender Gesellschafter. Dritter im Bunde der Inhaber und GF ist Stauss.

Im vergangenen Jahr habe sich die Agentur vollkommen neu aufgestellt. Die Unitstruktur wurde aufgebrochen und die Mannschaft in agile Customized Agencies aufgeteilt – kleinere Teams innerhalb der Agentur, die auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt seien und durch weitere Spezialisten wie Social Media-Redakteure, UIDesigner oder Frontend-Developer erweitert werden könnten.

Butter ist eine Inhaberagentur an den Standorten Düsseldorf und Berlin. 1995 von Werner Butter gegründet, entwickelt sie heute mit über 100 Mitarbeitern Kommunikationslösungen für ihre Kunden wie die SPD über Mediengrenzen hinweg. Neben der Partei gibt es freilich auch Kunden wie Krombacher’s Fassbrause, Vitamalz, Stadtwerke Düsseldorf, Eizo, Das Örtliche, Leaseplan, Jordan Capital und Deutsches Weininstitut.