%%%Cannes Lions stellt erste Speaker vor%%%

Die Cannes Lions haben heute in New York für das diesjährige Kreativfestival in Cannes bereits einen ersten Einblick in das Programm und die Speaker gegeben. Mit dabei waren Sarah Hofstetter (CEO von ‎360i), Fernando Machado (Global CMO von Burger King), Katy Alonzo (Group Strategy Director von Droga5), und Tiana B. Holt (Principal bei Faith Popcorn Brain Reserve). Sie erwarten für dieses Jahr mehr Diversity-, Data- und Mut-getriebene Arbeiten bei dem flankierend stattfindenden Wettbewerb.



Zu den Top-Speakern bei den Cannes Lions 2018 zählen etwa Angela Ahrendts (Senior Vice President of Retail bei Apple), Conan O'Brien (Television Host, Comedian, Presenter), Stephanie McMahon (Chief Brand Officer bei WWE), Marc S. Pritchard (Chief Brand Officer von Procter & Gamble) sowie Bozoma Saint John (Chief Brand Officer von Uber), um nur einige zu nennen. Die komplette Liste der ersten 50 Redner finden Interessierte hier.



Der Eigner der Cannes Lions, Ascential Group, hatte für dieses Jahr Änderungen am Festival in Frankreich vorgenommen, darunter eine Verkürzung der Veranstaltung und eine Vereinfachung der Kategorien des Wettbewerbs. Vorangegangen war in 2017 eine Diskussion in der Branche, angestoßen durch den Gigantismus des Awards.