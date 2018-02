%%%Softlaunch für Brandenburgs neue Imagekampagne%%%

Ende letzten Jahres hatte Scholz & Friends Agenda , Berlin, den Pitch um die neue Kommunikationskampagne des Landes Brandenburg gewonnen - nun hat die Brandenburger Staatskanzlei schon einmal den neuen Claim bekanntgegeben: 'Brandenburg. Es kann so einfach sein.' lautet er - bisher präsentierte sich das Bundesland unter dem Motto 'Neue Perspektiven entdecken'. Visualisierungen oder konkrete Maßnahmen wurden noch nicht präsentiert. In den sozialen Netzwerken soll die Kampagne ab dem 1. März angeteasert werden, starten wird sie voraussichtlich im Mai.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von new business