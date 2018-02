%%%myToys und Wynken Blynken & Nod erweitern TV-Familie um Mutter und Sohn%%%



Wynken Blynken & Nod gestaltet einen weiteren Film für myToys, dieses Mal mit Mutter und Sohn (Foto: Wynken Blynken & Nod)

Der e-Commerce-Anbieter für Produkte rund ums Kind myToys in Berlin setzt seine Markenkampagne unter dem Motto 'Alles für die schönste Zeit des Lebens: Zeit mit Kindern' fort. Nachdem die Hamburger Agentur Wynken Blynken & Nod (ehemals Supermoon) bereits den ersten Kampagnen-Auftritt mit Vater und Tochter zum Vatertag 2017 gestaltete, folgt nun die Fortsetzung mit Mutter und Sohn. Der erste von insgesamt vier 30-Sekündern ist ab heute im TV sowie Internet zu sehen. Die anderen drei Filme folgen im Sommer, Herbst und Winter.



Den Anfang macht ein Frühlingsfilm, in dem zwei freche kleine Langfinger ihr blaues Wunder erleben. "Der Film feiert die gemeinsame Zeit mit Kindern und gibt gleichzeitig ganz unaufdringlich Verwendungsbeispiele für unsere Produkte. Was will man mehr?", so Ulrich Hauschild, Bereichsleiter Marketing der myToys Group. Der Film wurde von Czar Film produziert, Regie führte Robin Polak, die Musik stammt von Damien Damien.



"Wir wollten Eltern-Kinder-Momente ganz ohne Zeigefinger und triefenden Kitsch erzählen, damit sich die Menschen darin wiederfinden können", beschreibt Matthias Erb, Chief Creative Lunatic bei Wynken Blynken & Nod die Entstehung der Kampagne. Wynken Blynken & Nod wurde im Jahre 2015 als Supermoon von Erb und Jens Theil gegründet, die Änderung des Namens folgte im vergangenen Jahr. Zu den weiteren Kunden der Hanseaten gehören moebel.de, bulthaup, Mattel, 'Neon', Marktkauf, Rich&Royal, die Millerntor Gallery und Tchibo.