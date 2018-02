%%%WPP formt das neue PR-Network Burson Cohn & Wolfe%%%

WPP legt seine beiden PR-Networks Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe zusammen und formt daraus Burson Cohn & Wolfe (BCW). Die neue Organisation wird geführt von Chief Executive Officer Donna Imperato, aktuell CEO von Cohn & Wolfe. Don Baer, Burson-Marstellers Worldwide Chair & CEO, wird Chairman. Burson Cohn & Wolfe soll Cohn & Wolfes Expertise in digitally-driven, creative Content und integrierter Kommunikation über die Bereiche Consumer, Healthcare und Technologie hinweg kombinieren – mit Burson-Marstellers Stärke in Public Affairs, Corporate und Krisen-Management. Burson Cohn & Wolfe wird rund 4.000 Leute in 42 Länder beschäftigen.

Cohn & Wolfe beschäftigt hierzulande inklusive Axicom in München etwa 70 Mitarbeiter. Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach zeichnet als Managing Director. Bei Burson-Marsteller agiert Alexander Fink als CEO.