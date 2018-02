%%%Social-Media-Trends 2018 für den Finanzsektor %%%

Die im kanadischen Vancouver ansässige Plattform für Social-Media-Management Hootsuite hat ihren aktuellen Report der 'Social-Media-Trends für Finanzdienstleister 2018' veröffentlicht. Er basiert auf einer intern durchgeführten Analyse der Hootsuite-Kunden aus der Finanzbranche, Interviews mit 15 Branchenspezialisten sowie die Untersuchung weltweit erhobener Daten von unter anderem Juniper Research, Forrester, Accenture und comScore.



Sechs globale Entwicklungen werden darin identifiziert:



1. Das sogenannte Social Selling, bei dem die Unternehmen durch publizierten Content in den sozialen Netzwerken die Aufmerksamkeit von potenziellen Neu-Kunden generieren, ist auf dem Vormarsch. Durch die Verbindung von Social Insights mit den übrigen Kundendaten in einem CRM- oder Business Intelligence Tool soll die Branche in diesem Bereich neue Impulse erhalten.



2. Posts in den sozialen Netzwerken werden vermehrt erst nach der Veröffentlichung vom Compliance-Team überprüft, anstatt davor – dadurch soll Zeit gespart werden, was wiederum eine direktere Kommunikation mit dem Verbraucher gewährleistet.



3. Statt mehreren Tools geht der Trend 2018 zur Nutzung einer einzigen Plattform für Social-Media-Lösungen.



4. Da Cyber-Angriffe in den sozialen Netzwerken zunehmen, müssen die Unternehmen sich für 2018 verstärkt um die Sicherheit ihrer Social-Media-Accounts kümmern.



5. Unternehmen im Finanzbereich werden 2018 vermehrt in Social-Media-Werbung investieren. Auch für YouTube-Videowerbung für Mobilgeräte und beim Retargeting von LinkedIn-Kunden auf Instagram rechnet Hootsuite mit Zuwachs.



6. Auch im Finanzbereich soll KI eingesetzt werden – Untersuchungen zufolge will jeder dritte Vermarkter aus der Branche KI für die Verbesserung des Kundenerlebnisses einsetzen.



"Soziale Netzwerke wurden in der Finanzbranche bisher hauptsächlich zur Verbreitung von Inhalten genutzt, nun erkennen Entscheider nach und nach ihren positiven Beitrag zur Wertschöpfung", sagt Markus A. Böhm, Sales Director DACH bei Hootsuite. "Sie haben vor allem gemerkt, dass die Macht der Suchmaschinen weiter abnimmt und sich Konsumenten immer mehr in sozialen Netzwerken zu Produkten und Dienstleistungen informieren. Daher arbeiten 2018 viele Entscheider daran, dass ihre Marke in den sozialen Medien sichtbarer wird und sie ihre Kunden auch hier abholen."