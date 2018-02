%%%Behindertensportverband und JvM/Sports startet zu den Paralympics eine Imagekampagne%%%



Stärker als zuvor: Die Deutschen Paralympischen Mannschaft erzählt Geschichten, um auf Sport mit Behinderung aufmerksam zu machen (Foto: Jvm)

Um die individuellen Geschichten der paralympischen Athleten zu erzählen und damit dem paralympischen Sport künftig mehr Aufmerksamkeit entgegen zu bringen, präsentiert der Deutsche Behindertensportverband (DBS) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sport Marketing und Jung von Matt/Sports die Imagekampagne '#wecamebackstronger'. Zum Einsatz kommen neben einem Film auch Print- und Social Media-Maßnahmen sowie eine Microsite. Die Produktion des Spots übernahm die Hamburger Filmproduktion Simon & Paul, die Motive fotografierte Oliver Jiszda.

Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei – stellvertretend für das gesamte Team – auf sechs Wintersportathleten der Deutschen Paralympischen Mannschaft, die bei den bevorstehenden Paralympics in PyeongChang 2018 an den Start gehen. Im Kern soll die Kampagne Mut erzeugen und anhand von erfolgreichen Comebackstories beweisen, dass Krisen überwunden werden können.

Die Athleten des Teams Para Ski Alpin etwa haben alle ihre eigene Lebensgeschichte mitgebracht. Zu den Gesichtern zählen dabei Anna-Lena Forster, Georg Kreiter, Thomas Nolte, Anna-Maria Rieder sowie die Paralympics-Siegerinnen Anna Schaffelhuber und Andrea Rothfuss.

Thomas Urban, Generalsekretär des DBS, sagt: "Wie schon bei den Spielen in Rio möchten wir die Faszination für die Paralympics einfangen und für den Behindertensport insgesamt nutzen. Es ist unser Anliegen, dass unsere Athletinnen und Athleten die Aufmerksamkeit bekommen und ich bin überzeugt, dass diese Kampagne Wirkung zeigen wird. Wir wollen vermitteln, dass Behinderungen kein Hindernis sein müssen und als Türöffner zu großen Chancen verstanden werden sollten." Die Motive bilden den Auftakt für weitere Maßnahmen, die während der Paralympischen Spiele in PyeongChang gespielt werden. Darüber hinaus soll mit Hilfe der DBS-Partner im Laufe des Jahres eine große Aufmerksamkeit für den Behindertensport in Deutschland erzeugt werden.

Raphael Brinkert, Gründer und Geschäftsführer von Jung von Matt/Sports, ergänzt: "Behindert ist man nicht, behindert wird man - durch Vorurteile unserer Gesellschaft und Vorverurteilungen im täglichen Leben. Die Kampagne für die Paralympische Mannschaft ist nicht nur der Startschuss für eine selbstbewusste Haltungs- und Imagekampagne, sondern auch für uns aufgrund der sozialen Relevanz eine echte Herzensangelegenheit." Bei Jung von Matt/Sports sind neben Brinkert auch Zoran Drobina, Sebastian Plum, Felix Umbach, Gregor Ryl, Theresa Gramckow, Anna-Carina Thygs (alle Kreation), André Rechlin (Strategie), Yannick Maser und Laura Fahlbusch (beide Beratung) für die Kampagne zuständig.