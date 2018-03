%%%Cremesso und Kolle Rebbe starten bundesweite Kampagne mit Schauspielerin Annette Frier %%%



Schauspielerin Annette Frier ist das Gesicht der Cremesso-Kampagne 'Eine Tasse ich' (Foto: Cremesso)

Die zur Schweizer Migros Group gehörende Marke für Kapsel-Heißgetränke Cremesso ist seit 2014 in Deutschland erhältlich. Nun folgt eine Werbekampagne mit Start im März 2018 mit Schauspielerin Annette Frier als Markenbotschafterin. Unter dem Motto 'Eine Tasse ich' soll via TV-, Print-, Online- sowie Social Media-Maßnahmen der Schlüssel für die Durchdringung der Marken-Neupositionierung gelegt werden. Die Kreation verantwortete die Hamburger Agentur Kolle Rebbe.



"Mit dem neuen Look und einer deutlich emotionaleren Ansprache möchten wir die Marke auf ein neues Level heben und noch nicht besetztes Terrain belegen. Ziel ist es, uns so noch deutlicher vom Wettbewerb zu differenzieren", erklärt Gregor Bussmann, Head of Sales und Brand Management Cremesso International. In den klassischen Medien sollen vor allem die Qualitäts- und Genuss-Kompetenz sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis kommuniziert werden, während die Kunden online mit der Marke in Kontakt kommen und Angebote erhalten. "Im Fokus steht zunächst die Steigerung der Markenbekanntheit. Langfristig aber zielt die Kampagne auf eine klare Steigerung der Abverkäufe ab", so Bussmann. Neben zwei saisonalen Peaks wird die Brandkampagne 2018 medial und kommunikativ ganzjährig in den Cremesso eigenen Kanälen im deutschen Markt gespielt. Im Fokus der Kommunikation stehen vor allem Frauen Ende 30, selbstbewusst, bodenständig mit Sinn für Humor, die Wert auf Qualität legen, so Nadine Göritz, Marcom Managerin Cremesso.



Die Produktion des Bewegtbildes wurde von der Inhouse Produktion Kolle Rebbe Studios unter der Regie von Markus Sehr realisiert. Das Media-Budget liegt im siebenstelligen Bereich und wird von Crossmedia Hamburg gesteuert. Für die Presse- und Medienarbeit zeichnet Freibeuter PR verantwortlich.