TryNoAgency launcht Werbekampagne für smartsteuer

Die Berliner Full-Service-Agentur TryNoAgency startet heute die crossmediale Kampagne für die smartsteuer GmbH. Das in Hannover ansässige Unternehmen ist nach eigenen Angaben Deutschlands führende Plattform für Online-Steuererklärung und will durch die Werbemaßnahmen seine Markenbekanntheit steigern. Darüber hinaus sollen Vorurteile gegenüber dem Thema Steuererklärung abgebaut werden. Die Kampagne mit dem Claim 'Mach einfach!' läuft mit mehreren kurzen Spots im TV und über Digital-Kanäle wie Social Media-Plattformen, Advertorials und klassische Display-Formate. Für die Mediaplanung ist die DCMN verantwortlich.



"smartsteuer ist Deutschlands Pionier in Sachen Online-Steuererklärung. Als Marktführer haben wir den Anspruch, immer den einen Schritt voraus zu sein. Daher machen wir mit der ersten umfassenden TV-Kampagne darauf aufmerksam, dass heutzutage jeder einfach und sicher seine Steuer online machen kann", sagt Björn Waide, Geschäftsführer von smartsteuer.



Rosa Schmitt, Etat Direktorin von TryNoAgency, ergänzt: "smartsteuer ist ein echter Enabler. Der neue Markenclaim bringt in zwei Worten auf den Punkt, was die Marke funktional leistet. Er ermächtigt und ermutigt die Kunden, das Thema selbst anzugehen. Zudem wirkt der Claim als internes Mantra, für das rapide wachsende Unternehmen, so dass der kulturelle Spirit der Gründerjahre nicht verloren geht." Matthias Riedl, CGO und Co-Founder von DCMN, erklärt außerdem, dass DCMN smartsteuer über die Planung und Beratung hinaus auch mit Market Insight-Analyse und Brand-Awareness-Messung unterstützen will. Zur ROI-Optimierung soll das eigene Tool DC Analytics eingesetzt werden.



smartsteuer wurde 2010 gegründet und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter. Die Lead-Agentur der Plattform, TryNoAgency, wurde 2011 gegründet und ist nach eigenen Angaben Europas führende Creative Consultant- und Produktions-Agentur im Start-up-Segment. Der Dienstleister setzt dabei auf Lean Management, mit aufeinander abgestimmten Aktivitäten, und beschäftigt hauptsächlich Freelancer. Zu den weiteren Kunden zählen StepStone und Leerdammer.