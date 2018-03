%%%Deutscher Werbefilmpreis: Jung von Matt führt die Shortlist an%%%

Die Nominierten für den Deutschen Werbefilmpreis (DWP), ein Wettbewerb für Bewegtbild, stehen fest. Von fast 800 Einreichungen stehen nun 31 Arbeiten in der Endrunde. Die meisten Shortlist-Plätze hat Jung von Matt mit neun Einsendungen. Es ist zudem eine Kreation der Hamburger Agentur, die mit drei Nennungen die meisten Nominierungen erhält: der Spot 'Weihnachten 2017' (Kunde: Edeka, Produktion: Sterntag/MJZ London). Ebenfalls nominierte Arbeiten stammen etwa von Lukas Lindemann Rosinski (3x), antoni (3x), Kolle Rebbe (2x), Fyff (2x), Innocean (2x), Dojo (1x), Grabarz & Partner (1x), Walker (1x), Oliver Voss (1x), BBDO (1x) und Philipp und Keuntje (1x).

Nominiert sind sie in den Kategorien Beste Regie, Bestes Skript, Beste Kamera, Bester Schnitt, Beste Visuelle Effekte, Beste Animation, Bestes Art Department, Beste Komposition, Bestes Sounddesign und bester Nachwuchswerbefilm. Auch die Grand Jury ist nun offiziell. Der Vorsitzende ist in diesem Jahr Kolle Rebbe-GF Kreation Fabian Frese. Weitere Jury-Mitglieder sind etwa Katharina Trumbach (Creative Director, Plantage Berlin), Stephanie Zanatta (Managing Partner / Music Supervisor, Blut), Thorne Muthert (Managing Director, Czar) und Thomas Gaber (Director, Iconoclast). Die von der Grand Jury als beste Werbefilme beurteilten Produktionen, werden bei der Verleihung in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel mit der Hatto-Trophäe ausgezeichnet. Alle Nominierten finden Interessierte hier.