%%%Axa spricht mit neuer Werbekampagne junge Zielgruppe an%%%



Hauptdarsteller der Werbe-Spots sind WG-Mitbewohner, die eine Haftpflichtversicherung brauchen (Foto: Axa)

Die Pariser Axa Gruppe, mit Deutschlandsitz in Köln, launcht in Zusammenarbeit mit den Publicis Pixelpark-Büros in Frankfurt und Hamburg eine Werbekampagne für die Privathaftpflichtversicherung. Die Mediaplanung hat Havas Media Frankfurt umgesetzt. International konzipierte die Kampagne Publicis Conseil in Paris. Die Maßnahmen sollen schwerpunktmäßig in den sozialen Netzwerken von Facebook, YouTube und Instagram ausgespielt werden und sich damit vor allem an eine junge Zielgruppe (20- bis 39-jährige) richten. Zusätzlich sind die Spots auch im TV und Kino zu sehen.



Inhaltlich soll die Kampagne junge Menschen auf die Notwendigkeit einer Haftpflichtversicherung aufmerksam machen. Als Anreiz dazu bietet die Versicherung im Aktionszeitraum vom 1. März bis 31. September allen Neukunden beim Abschluss von zwei oder mehr Versicherungen einen Google-Home-Mini an.



Publicis Conseil realisierte bereits im vergangenen Jahr eine globale Kampagne für den Versicherungs-Konzern, in der die neue Marken-Positionierung zum Tragen kommt. Die Kampagne 'Kathmandu – Believe In You' beruht auf einer wahren Geschichte einer Axa-Kundin, die während des Erdbebens in Nepal 2015 verschüttet und verletzt wurde.