Motor Kommunikation startet Kampagne für L&H Sporthaus Osnabrück

"Die anderen schwimmen auch nur im Wasser" – so heißt es in einem der 29 Imagemotive aus dem Hause der Berliner Agentur Motor Kommunikation zur Eröffnung des neuen Lengermann & Trieschmann (L&H) Sporthauses in Osnabrück Anfang März. Motor ist zwar bereits seit 2017 für inhabergeführten Einzelhändler zuständig, gewann die aktuelle Kampagne dennoch in einem Pitch.



Ein Bestandteil der Image-Kommunikation für L&T ist ein 80-sekündiger Spot, in dem sich das Sporthaus als Motivator und Instanz des Sports inszeniert. Das 15-köpfige Team von Motor Kommunikation um die geschäftsführenden Gesellschafter Volker Jensen (Beratung und Strategie) und Frederik Hofmann (Kreation) verantwortet neben den Print-Motiven und Funkspots auch die Social Media-Maßnahmen von L&T sowie den Auftritt des neuen L&T City Gym, das in den Räumen des Sporthauses untergebracht ist. Weitere Kunden von Motor sind die R+V Versicherung, Bombardier und Amnesty International sowie Shoppingcenter wie der Kaufpark Eiche und die Wilmersdorfer Arcaden.



