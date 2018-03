%%%SinnerSchrader baut Hauptstadtpräsenz aus%%%

Die Digitalagentur SinnerSchrader hat in Berlin einen zusätzlichen Standort eröffnet: In Friedrichshain startet in frisch bezogenen Büroräumen ein 20-köpfiges, größtenteils neu akquiriertes Team. Geleitet wird das Studio von den drei Executive Directors Amy Chan (Strategy), Anthony Wottrich (Product & Client Management) und Uwe Bartsch (Product Engineering). Bartsch wechselte frisch vom Innovation Hub des Hotelbuchungsportals HRS zu SinnerSchrader, Wottrich ging im November an Bord. Davor arbeitete der Digitalexperte als Freelancer. Amy Chan ist bereits seit 2014 in Berlin für SinnerSchrader tätig; nach ihrem Studium in Australien stand sie u.a. in London bei Mediacom auf der Pay Roll.

Dienstsprache des Studios ist Englisch - so will sich die seit 2017 zu Accenture Interactive gehörende Digitalagentur u.a. stärker auf dem internationalen Talentmarkt positionieren. Das Team betreut zunächst Bestandskunden aus den Bereichen Mobility und Finance, die selbst mit Dependancen in der Hauptstadt vertreten sind. Der Fokus liegt auf digitaler Produktinnovation.

Berlin biete viel Potential im Hinblick auf eine internationale Ausrichtung am Talentmarkt sowie für den Ausbau unserer Studio-Plattform, erklärt Martin Gassner, der als Managing Director das Product Design bei SinnerSchrader übergreifend verantwortet. "Wir haben die Ambition, Dinge auch mal anders zu machen, damit unsere Kunden immer einen Schritt voraus sind", sagt Amy Chan.

SinnerSchrader ist in Berlin bereits mit ihrer Tochter SinnerSchrader Swipe präsent. Weitere Standorte neben dem Headquarter in Hamburg sind Frankfurt am Main, München und Prag. Knapp 600 Mitarbeiter arbeiten für Kunden wie die Allianz, Audi, comdirect bank, TUI, Unitymedia und VW.