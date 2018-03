%%%BMW erneuert internationale Website %%%

Der Münchner Autobauer BMW Group hat seine internationale Homepage bmw.com neu aufgesetzt und ein frisches Konzept für die Veröffentlichung von Inhalten entwickelt. Dafür wurde ein Content Studio neu geschaffen, das als Zentrale für die inhaltlichen Entscheidungen fungiert. Es soll für die Zielgruppe relevante Themen und für Social Media passende Inhalte identifizieren, die dadurch schneller publiziert werden können. Hinter der redaktionellen Planung stehen die beiden Agenturen Jung von Matt und Territory.



Die neuen Content-Formate sollen beispielsweise neben klassischen Inhalten wie Artikeln, Videos oder Bildergalerien auch die sogenannten 'Snackables' enthalten, schnell konsumierbare Inhalte wie Listicles oder Infografiken. Bei den Themen der neuen Formate liegt der Fokus auf Mobilität und Lifestyle. Auch hinsichtlich der Technologie bietet die Seite Neuerungen: So nutzt BMW als eine der ersten Automobilmarken weltweit die Technologie von Googles 'Accelerated Mobile Pages' (AMP) – ein Feature, das bisher fast ausschließlich Artikeln klassischer Nachrichtenanbieter mit schnellen Zugriffszeiten zur Verfügung steht.



"Die neue bmw.com ist weit mehr als ein klassischer Relaunch. Die Website wurde von Grund auf neu entwickelt und steht sinnbildlich dafür, wie wir die Kommunikation der Marke BMW konsequent neu denken und verjüngen", erklärt Jörg Poggenpohl, Head of Digital Marketing BMW. "Wir wollen eine informative und unterhaltsame Plattform mit relevanten Inhalten bieten: für alle BMW-Fans, aber auch für Menschen, die bis jetzt noch nicht mit unserer Marke in Berührung gekommen sind. Und das alles in ansprechender Form, die sich perfekt in das moderne Kommunikationsverhalten der Menschen integriert."