%%%Honey gewinnt Carlsberg-Etat %%%

Die Kopenhagener Brauerei vergibt ihren deutschen Etat nach einem mehrstufigen Pitch an die Hamburger Agentur Honey. Der 2016 als Joint Venture von Kolle Rebbe und Territory gegründete Dienstleister betreut seit Anfang des Jahres die Gesamtkommunikation der gleichnamigen Biermarke in Deutschland. Honey wird dabei den weltweiten Claim 'The danish way' für die Marke hierzulande umsetzen, außerdem soll die internationale Kampagne mit dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen für den deutschen Markt angepasst werden. Die ersten ersten Ergebnisse sind im April 2018 zu sehen.



"Honey hat uns überzeugt. Die Agentur hat neben einer durchdachten Contentstrategie außergewöhnlich kreative Ideen präsentiert und des Weiteren ein konsistentes Markenverständnis bewiesen", so Nadine Morawe, Senior Brand Managerin von Carlsberg in Hamburg.



Honey verfolgt als Content Campaigning Agentur nach eigenen Angaben den Ansatz, Markenführung, Werbung, Journalismus und Technologie zusammenzuführen, um einen neuen Blickwinkel auf Marken und Kommunikation zu ermöglichen. Zum Kundenportfolio gehören u.a. Bosch, Lemonaid und die Deutsche Bank.