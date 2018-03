%%%Burger King sucht mit feuriger Kampagne nach neuen Mitarbeitern%%%



'Love Fire?' Mit diesem Aufruf wirbt Burger King um neue Mitarbeiter (Foto: Burger King)

Die US-amerikanische Fast Food-Kette Burger King, mit Deutschlandsitz in Hannover, will mit einer Kampagne potenzielle Mitarbeiter mit einem Faible für Feuer ansprechen. Seit heute werden die Motive des Employer Branding-Flights als sogenannte großflächige Motorposter in Hamburg, Hannover und Berlin gezeigt. Weiterhin sollen die Motive als ganzseitige Anzeigen im 'Musikexpress', 'Metal Hammer' und '11 Freunde' erscheinen. Hinter den Maßnahmen steht die Hamburger Agentur Grabarz & Partner, als Media-Agentur zeichnet Vizeum Deutschland verantwortlich.



Die Motive zeigen Fans mit Bengalos im Fußballstadion, das Feuerfest im spanischen Valencia und eine Feuerspuckerin in Brasilien. Inhaltlich soll die Kampagne junge Menschen ansprechen, die ihre Leidenschaft für Feuer anstatt durch Spektakel oder Gewalt als Angestellte bei Burger King ausleben sollen. Die Plakate bilden den Auftakt einer für das gesamte Jahr angelegten Employer Branding-Kampagne.