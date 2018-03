%%%CB.e übernimmt Digitalagentur Digiden%%%

Am Standort Berlin hat die CB.e Clausecker Bingel AG die Digitalagentur Digiden GmbH zu 100 % übernommen. Die bisher 25-köpfige Agentur Digiden ist seit 15 Jahren am Markt, bietet Online-, Performance-, Web- und App-Lösungen an und betreut nationale wie internationale Kunden, darunter Deutsche Telekom AG, DB Schenker, WWF und Bombardier.

Die Übernahme und damit das Ende der bisherigen Digiden-Rechtsform erfolgten am 30. Januar 2018. Die neue vergrößerte Agentur CB.e Clausecker Bingel AG zählt rund 120 Mitarbeiter. CB.e, spezialisiert auf Live und Corporate Communications, bringt in die Fusion Unternehmen wie Daimler, Lufthansa, 50Hertz, Schindler, die ARD, DIN und visitBerlin ein.

Mike Petersen, bis dato Digiden-Geschäftsführer, wird neuer Vorstand der CB.e AG und tritt damit an die Seite von Sabine Clausecker du Eberhard Bingel.