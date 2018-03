%%%Geschäftsführer-Wechsel bei Jung von Matt/next Alster%%%

Robert Andersen, bei Leo Burnett ECD, kehrt dorthin zurück, wo er vor der Publicis-Networkagentur arbeitete: zu Jung von Matt. Nach Informationen von 'new business' soll er in Hamburg bei JvM/next Alster an die Seite von Jens Pfau und Peter Ströh treten. JvM-CEO Dr. Peter Figge sagt auf unsere Anfrage zu der Personlie: "Kein Kommentar." Mitteilsamer wird er zu Stefan Mohr. Figge bestätigt, dass der Geschäftsführer Digital-Beratung JvM/next Alster verlässt. Mohr bildet noch bis Mitte des Jahres zusammen mit Pfau und Ströh die Geschäftsführung einer der drei sogenannten Boxen von JvM/next Alster. Wie sich die künftigen Geschäftsführer dieser Box die Aufgaben werden, das muss die Zukunft zeigen.

Mehr zum Thema in unserer neuen Printausgabe (Bestellung hier).