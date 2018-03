%%%Porsche Design engagiert SlopeLift als globale SEA und Social-Media-Agentur%%%

SlopeLift, eine Agentur-Gruppe für Performance-Marketing mit Stammsitz in Wien, konnte sich in einem mehrstufigen Pitch um den internationalen Etat von Porsche Design für Search Engine Advertising und Social Media Advertising durchsetzen und wird nun für die exklusive Lifestyle-Marke weltweit tätig sein. Zum Pitch hatte Porsche Design auch internationale Agenturen eingeladen. Um die optimale Vermarktung der exklusiven Produkt-Palette in der Zielgruppe zu gewährleisten, entwickelt SlopeLift im ersten Schritt ein ganzheitliches Tracking- und SEA-Konzept. Der renommierte SlopeLift-Neukunde wird sowohl in der Firmenzentrale in Ludwigsburg in Deutschland als auch im kalifornischen Costa Mesa vor Ort betreut. Die Zusammenarbeit beginnt mit den Performance-Marketing-Kanälen Search, Product Listing Ads (PLA) und Performance Display Advertising.

"Porsche Design ergänzt unser Portfolio an Premium-E-Commerce-Kunden optimal. Außerdem freut es uns sehr, dass sich unser einzigartiger Boutique-Ansatz gegenüber den tool-orientierten Agenturriesen durchgesetzt hat", erklärt Konstantin Kasapis, Geschäftsführer und Gründer von SlopeLift. Im Zuge der Betreuung von Porsche Design sieht Kasapis die Chance, weitere Auftraggeber aus den USA von den Kompetenzen seiner Agentur zu überzeugen: "Die Zusammenarbeit mit Porsche Design ist für SlopeLift ein wichtiger Meilenstein in der Internationalisierung. Ich bin sehr stolz, dass unsere Retail-Erfahrung international anerkannt wird und dass unsere Mitarbeiter auch in den USA gefragt sind."