%%%WEFRA holt Silber beim 'Healthcare Marketing'- Wettbewerb 'Spot des Monats' Februar%%%

Die zweite Runde des Bewegtbild-Wettbewerbs 'Spot des Monats' entschied im Februar WEFRA für sich. Nachdem im Vormonat die Berliner Werbeagentur Heimat den Sieg einheimste, überzeugte im Februar die Neu-Isenburger Healthcare-Agentur die Jury am meisten und gewann Silber für 'Aus Liebe zum Sehen', ein Imagespot im Auftrag des Pharmahersteller Bausch + Lomb, Berlin. Weiterhin wurde jeweils einmal Bronze an die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände und einen Ratiopharm-Spot von Publicis Pixelpark vergeben. Sieben Arbeiten ergatterten einen Shortlist-Platz.



Der monatliche Wettbewerb wurde Anfang dieses Jahres vom 'new business'- Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots von Februar finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.

Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' März noch bis zum 22.03.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.