%%%Jung von Matt entwickelt Imagespot für Douglas %%%

CEO Tina Müller setzt bei Douglas erste Duftmarken: Zum Weltfrauentag am 8. März bringt die Parfümeriekette eine neue Imagekampagne an den Start - die erste "Haltungskampagne" in der Firmengeschichte, heißt es aus dem Unternehmen. Denn bisher setzte Douglas in der Kommunikation den Schwerpunkt auf saisonale, regionale bzw. abverkaufsorientierte Maßnahmen und eine starke Präsenz am PoS - dabei arbeitet der Retailer seit Jahren mit der Agentur Select World (früher: Select NY), Hamburg zusammen.

Das Mandat für die Imagewerbung sicherte sich Jung von Matt/Next Alster. Unter der Leitung von Götz Ulmer entwickelte das Kreativteam unter dem Motto 'Do it for you' einen Ansatz, der Frauen darin bestärken will, sich keinem Diktat zu unterwerfen und ihren eigenen Vorstellungen zu folgen. Im Mittelpunkt steht ein emotionaler Spot, der unter der Regie von Alex Feil zusammen mit tempomedia realisiert wurde. Die Story erzählt von einer jungen Frau, die sich für ein Date zurecht macht - sie trifft zum ersten Mal ihren leiblichen Vater.

"Wir wollen unsere Haltung zur Schönheit teilen. Wir glauben, dass Frauen am schönsten sind, wenn sie das Selbstvertrauen haben, zu sein und zu tun, was sie wollen", sagt Lucas van Eeghen, Chief Marketing Officer bei Douglas. Der Spot läuft im TV, online sowie in den Douglas-Stores. Hier gibt es zum Weltfrauentag zudem ein limitiertes, exklusives Douglas-Produkt, das mit von Select World mit einer Influencer-Kampagne in den Sozialen Medien beworben wird.



Douglas ist mit rund 2.400 Filialen in 19 Ländern Europas vertreten. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro.

Jung von Matt/Next Alster war zu Jahresbeginn aus der Fusion der beiden Agenturtöchter hervorgegangen. Auf der Kundenliste stehen u.a. BMW, Edeka und die FAZ.