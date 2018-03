%%%Cheil holt Neugeschäft bei Kosmetikmarke Batiste%%%

Unter dem Motto #YesYouCan präsentiert Cheil Germany die ersten Maßnahmen für seinen neuen Kunden Batiste - die Kommunikationsagentur aus dem hessischen Schwalbach betreut seit Jahresbeginn den Deutschland-Etat der Haarkosmetikmarke, die zum US-Konzern Church & Dwight gehört.

Zum Weltfrauentag am 8. März startet eine Haltungskampagne, die gegen Diskriminierung Position bezieht und Frauen ermutigt, an sich selbst zu glauben. Mit Hilfe eines semantischen Algorithmus werden auf Twitter Posts identifiziert, die unterschiedliche Formen der Diskriminierung von Frauen widerspiegeln. Auf diese Tweets antwortet Batiste mit positiven Statements, die klar machen: Du kannst alles schaffen. Auf der Landingpage www.yesyoucangirl.de kann die Kommunikation live nachverfolgt werden. Zugleich macht die Kampagne mit ausgewählten Statements zum Teilen in den sozialen Netzwerken Userinnen selbst zu Botschafterinnen der Aktion.

Bei Batiste verantwortet Heidi Binder, Head of Marketing, die Aktion. Sie bildet den Auftakt für weitere Maßnahmen in den kommenden Monaten. So wird Cheil eine digitale Plattform mit Community-Charakter entwickeln, die über starke Frauen berichtet oder sie auf ihrem Weg dorthin begleitet.

"Bei Cheil arbeiten wir intensiv daran, Marken und Menschen angesichts einer komplex gewordenen Marketingwelt wieder stärker zu verbinden", erklärt Volker Selle, CEO von Cheil Germany. "Dafür entwickeln wir kreative Lösungen, angetrieben von Daten und Technologien. Genau diesen Weg schlagen wir jetzt auch mit Batiste ein."

Das Kreativteam hat Erfahrung mit jungen beautyaffinen Zielgruppen: Im vergangenen Jahr entwickelte Cheil beispielsweise eine App für die Cosnova-Marke Essence.

Cheil Germany beschäftigt rund 180 Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach am Taunus und Düsseldorf.