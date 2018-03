%%%Daimler fährt auf Münchner Agentur 19:13 ab%%%



Virginie Briand und Michael Meyer haben Benzin im Blut (Foto: 19:13)

Virginie Briand und Michael Meyer, Gründer und Chefs der Münchner Werbeagentur 19:13, sind mit Daimler dick ins Geschäft gekommen. Sie betreuen die Stuttgarter nicht in der Produktkommunikation, sondern beim so wichtigen Thema der digitalen Transformation und agilen Arbeitsweise. In diesem Umfeld gründete Daimler Mitte 2017 das Lab1886 als internen Innovationsinkubator und betraute 19:13 einige Monate später mit Kommunikations- und Innovationsaufgaben – und dies über alle Standorte hinweg: von Beijing über Berlin und Stuttgart bis Atlanta.

Nach der CD-Gestaltung gehören zu den laufenden Aufgaben der Werber z.B. Entwicklung und Implementierung einer internen und externen Kommunikationsstrategie. Zudem definiert 19:13 den Contentplan, produziert Content für diverse Kanäle und pflegt den Inhalt von LinkedIn-Kanälen des Lab1886-Top-Managements. 19:13 verantwortet auch eine Employer Branding-Kampagne, die zwei wichtige Ziele von Lab1886 klammern soll: Employee Retention und Ralent Recruitment. "Beide Ziele finden sich in diversen internen Maßnahmen wie Events, Workshops und Initiativen zur Förderung der Transparenz sowie dem neuen Webauftritt von Lab1886 wieder", sagt Beratungschefin Briand.

Begonnen hatte die 19:13-Arbeit für Daimler mit dem Programm digitalOne für Mercedes-Benz. Hier sind konzernweit etwa 2.000 Leute aus IT-Marketing, Sales und Aftersales zusammengefasst, die für die digitale Transformation fit gemacht bzw. gehalten werden sollen. Die Aufgaben lassen sich laut Briand in fünf Felder aufteilen. Zu ihnen gehören u.a. Transformationsprogramm (Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Führungsworkshops zur Visions-, Missions- und Strategieformulierung) und Storytelling (Formulierung der Story, Konzeption von Botschaften, Filmen und Bildern, Dramaturgie der Botschaften). Schließlich kümmert sich 19:13 um die Softwaretochter Protics mit einem kompletten digitalen Transformationsprogramm. Für eine unmittelbare Betreuung der Daimler-Mandate eröffnete 19:13 2017 eine Dependance in Stuttgart unter der Regie der langjährigen Mitarbeiterin Veronika Wager.

