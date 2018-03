%%%DDB entwickelt erste Dachmarkenkampagne für Schwarzkopf%%%

Unter dem Motto #createyourstyle stellt sich die Henkel-Marke Schwarzkopf erstmals selber in den Mittelpunkt der Kommunikation. Bisher bewarb Henkel eher die verschiedenen Haarkosmetik-Marken wie z.B. got2be, Taft oder Gliss. Schwarzkopf ist die größte Marke bei Henkel Beauty Care und in mehr als 60 Märkten weltweit präsent.

Die global angelegte Kampagne stammt aus der Feder von DDB Düsseldorf. Die Kreatividee stellt die individuelle Schönheit eines jeden Einzelnen in den Vordergrund und bildet internationale Models, Influencer und Menschen aus der Gesellschaft mit unterschiedlichen ethnischen Abstammungen, Altersgruppen und Interessen ab. Zum ersten Mal ist dabei auch die neue Markenbotschafterin für Taft, Toni Garrn, zu sehen.

Der integrierte Aufschlag findet unter anderem im TV, Online, Print, am POS und in den sozialen Medien statt. Der TV-Spot wird mit einer Vielzahl klassischer sowie digitaler Formate begleitet. Unter anderem produzierte DDB mehr als 50 Printmotive, zahlreiche Online-Videos und POS-Materialien. Ergänzt wird die Kampagne durch Tutorials, Influencer-Aktionen und lokale Aktivierungen durch weitere Agenturen.

"Wir freuen uns sehr, diesen großen Schritt in der Kommunikation von Schwarzkopf mitgestalten zu dürfen. Nicht nur die Tatsache, dass wir zum ersten Mal die Dachmarke in den Mittelpunkt stellen, sondern auch die moderne, authentische und diverse Herangehensweise bei dieser Kampagne macht uns stolz", sagt Dennis May, CCO der deutschen DDB Group. DDB ist eine Agentur der DDB Worldwide, Teil der Omnicom-Holding und mit mehr als 200 Büros in über 90 Ländern vertreten. Im Jahr 2017 war DDB die erfolgreichste deutsche Agentur bei den Cannes Lions – Festival of Creativity.