Intermate und Truemates eröffnen gemeinsames Büro



Die neuen Büro-Räume von Intermate und Truemates in Berlin (Foto: Ballou PR)

Die Influencer Marketing-Agentur Intermate Media GmbH und die Produktionsfirma Truemates GmbH, beide mit Sitz in Berlin, haben zum 1. März 2018 ein gemeinsames Büro bezogen. Ziel ist es, künftige gemeinsame Prozesse von der Kampagnenplanung bis zur Produktion von Formaten schneller durchführen zu können.



In dem neu entstandenen Büro sind ab sofort 35 feste Mitarbeiter tätig, die im Laufe des Jahres noch Zuwachs bekommen sollen. In den neuen Räumlichkeiten in Berlin Mitte gibt es neben integrierten Work-Spaces und gemeinsamen Meeting Räumen auch Schnittplätze mit modernster Technik. "Für uns ist der Zusammenschluss beider Firmen unter einem Dach nur konsequent. Unsere Arbeitsprozesse werden nun noch schneller ineinandergreifen und wir können unseren Kunden und Partnern in Zukunft von der Konzeption bis hin zur Produktion eine Komplettlösung inhouse anbieten", sagt Philip Papendieck, CEO und Co-Gründer von Intermate.



Bereits in der Vergangenheit haben Intermate und Truemates bei verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Ein Beispiel ist die '#DeineChemie'-Kampagne, die im Auftrag der der Chemie Wirtschaftsförderungs GmbH und in Zusammenarbeit mit KNSK umgesetzt wurde. Im Rahmen dieser Kooperation produzierten Intermate und Truemates Video-Content mit den Youtube-Influencern LeFloid und den Noobtownmonkeys. In den Videos werden verschiedenen Themenschwerpunkte der chemischen Industrie behandelt. Gast-Influencer begleiteten die Kampagne mit einer 'Behind the Scenes'-Doku in ihren Instagram Stories.

Intermate wurde 2015 gegründet und hat einen weiteren Standort in Hamburg. Die Agenturbetreut Kunden wie Beiersdorf, die Bundesagentur für Arbeit, Volkswagen und Levi’s.