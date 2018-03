%%%Jeder zweite Jugendliche folgt Marken in Social Media %%%

Die Hamburger Digital-Agentur elbdudler hat das Konsum- bzw. Smartphone-Nutzungsverhalten von 14- bis 18-jährigen Jugendlichen und deren Verhältnis zur Werbung untersucht. Entstanden ist die Studie in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut YouGov, für die im Zeitraum vom 24.11. bis 01.12.2017 über 500 Jugendliche aus ganz Deutschland online befragt wurden.



Die Kommunikation der befragten Jugendlichen, von denen 98 Prozent ein Smartphone besitzen, findet hauptsächlich über private Kanäle statt. 93 Prozent aller Jugendliche ist entweder ständig oder häufig aktiv – nur 7 Prozent gaben an, ihr Smartphone nur für bestimmte Aktivitäten zu nutzen. Das Smartphone wird am häufigsten für Messenger-Dienste genutzt, bei denen Whatsapp ganz vorne steht. So öffnet jeder zweite morgens zuerst Whatsapp, 92 Prozent nutzen die App mehrmals täglich und für 84 Prozent ist die App im Alltag sehr wichtig.



Neben der Kommunikation gibt die 'elbdudler Jugendstudie 2018' auch Aufschluss über Erfolgsfaktoren für Werbung. So gefällt 50 Prozent der Befragten Werbung, wenn sie humorvoll ist – 37 Prozent legen Wert auf den Inhalt der Werbung und 31 Prozent auf ein gutes Angebot für ein Produkt. Beim Bewegtbild-Format haben Online-Videos klar die Nase vorn (97 %). Ein Drittel der befragten Jugendlichen schaut kein TV, was möglicherweise Rückschlüsse auf die Entwicklung des TV-Konsums zulässt. Bei denen, die TV schauen, kommt die Werbung wenig gut an: So schalten 25 Prozent um, während sich 49 Prozent nebenbei mit dem Smartphone beschäftigen.



44 Prozent lassen sich durch Social Media zum Kauf aktivieren



Fast jeder zweite Jugendliche folgt Marken in den sozialen Netzwerken. Dabei sind die meisten an Neuigkeiten des Unternehmens interessiert (70 %) oder an Angeboten (42 %). Darüber hinaus können die sozialen Medien Kaufabsichten der Jugendlichen beeinflussen. So gaben 44 Prozent an, aufgrund eines Beitrags in den Social Media etwas gekauft zu haben.



"Um Jugendliche mit Werbung zu überzeugen, muss sie ihnen Mehrwert bieten. Es geht darum, Marke, Produkt und Zielgruppe über für sie relevante Inhalte zusammenzubringen, die durch gezielte Ausspielung im jeweiligen Nutzungskontext eine passende Rolle spielen – und im Sinne von Marketingzielen auch wirklich wirkt", erklärt Christopher Rohs, Geschäftsführer Strategie bei elbdudler.