%%%Henkell und Artus lancieren Social Media-Kampagne für Batida de Côco zum 'Bachelor'-Finale%%%

Das RTL-Format 'Der Bachelor' steht kurz vor dem Finale. Welche Dame die letzte Rose erhält, erfahren die Fans nicht nur im TV. Mangaroca Batida de Côco, eine Marke der Henkell & Co.-Gruppe und Sponsor der Sendung, informiert die Zuschauer auch in ihren Social Media-Kanälen. Verantwortlich für die Online-Kampagne zeichnet die Frankfurter Digitalagentur Artus interactive.

Um die Bachelor-Fans zur Interaktion untereinander zu aktivieren, landen Visual Statements und Kommentare in der Timeline. Dazu filtert Artus Sequenzen aus der Sendung, die vorab von RTL kommen, und setzen die Highlights in Posts um. Diese sieht der Zuschauer direkt nach Ausstrahlung der Sendung. Alle weiteren Aktivitäten der Kampagne auf Facebook und Instagram finden in Echtzeit statt.

"Kurze oder gar keine Freigabeprozesse sind für Realtime-Maßnahmen die Voraussetzung. Wir sind froh über das hohe Maß an Vertrauen, das uns unser langjähriger Kunde Henkell entgegenbringt. Nur so kann Kreativität und ein Maximum an Relevanz entstehen", sagt Patrick Benner, Inhaber und Geschäftsführer von Artus, der mit seinem 35-köpfigen Team seit nunmehr zehn Jahren für die Henkell & Co.-Gruppe digitale Projekte konzipiert und umsetzt. Weitere Kunden des Dienstleisters sind Braun, Oral-B, Wodka Gorbatschow und Lavazza.