%%%Serviceplan steigt bei der New Yorker Agentur Modco Media ein%%%



Florian Haller, CEO der Serviceplan Gruppe (Foto: Jörg Koch)

Die Münchner Serviceplan Gruppe steigt bei der New Yorker Inhaber-Agentur Modco Media. Diese Information machte bereits vergangene Woche die Runde, als die M&A Consultancy Ciesco einen Branchentreff veranstaltete, bei dem Serviceplan-Chef Florian Haller einer der Diskussionsgäste war. 'new business' hat jetzt bei Haller zu diesem Thema nachgehakt. Mehr als "Kein Kommentar" ist ihm nicht zu entlocken. Offenbar sind die Verträge noch nicht endgültig in trockenen Tüchern.

Modco wurde vor rund 28 Jahren von Erik Dochtermann mitgegründet, der heute als CEO fungiert. Eileidh Bamford zeichnet als President. Sein Leistungsangebot beschreibt Modco auf seine Website mit Media-Research, -Strategie, -Planning und -Einkauf über alle traditionellen und digitalen Kanäle hinweg. Zu den Kunden gehören 2K, Metlife, NBC News, Sony Pictures Classics, Swiss und Tap Portugal.

Hallers Ziel ist es, auch in Nordamerika ein Haus der Kommunikation aufzubauen. Dafür wäre New York ein geeigneter Ort.