%%%DDV positioniert sich neu als "treibende Kraft der Data Driven Economy"%%%

Anfang März feiert der Deutsche Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) sein 70-jähriges Bestehen und startet mit einer neuen Vision und Mission ins Jubiläumsjahr: Künftig will der DDV mit seinen Mitgliedern "substanzielle Mehrwerte durch individuelle Beziehungen zwischen Menschen, Marken und Unternehmen in einer vernetzten Welt" schaffen – so die neue Vision.

Name und Logo des Verbands bleiben unverändert, werden aber durch einen Claim ergänzt. 'DDV - Die treibende Kraft der Data Driven Economy' soll er heißen. Bei der Entwicklung und der Kreation eines entsprechenden Visuals unterstützten die Mitgliedsagenturen Geometry Global und Publicis Pixelpark.

Mit den Veränderungen will sich der DDV inhaltlich modernisieren und in einem veränderten Marktumfeld neu positionieren. Die Mitgliederzahl des Verbands entwickle sich zwar vor allem dank der wachsenden Zahl von 'Dialog Natives' positiv. Doch um Unternehmensmitglieder müsse man wie jeder andere Verband hart kämpfen, erklärt DDV-Präsident Martin Nitsche. Als Neuzugänge im letzten Jahr konnten u.a. Adobe und Webtrekk gewonnen werden.



DDV-Präsident Martin Nitsche

Das inhaltliche Themenspektrum des Verbands werde sich dabei in den kommenden Jahren gemäß den Marktherausforderungen weiterentwickeln, aber nicht grundsätzlich verändern. "In den kommenden Monaten werden natürlich Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy-Richtlinie eine zentrale Rolle spielen - die Sonntagsöffnung in Call Centern bleibt aber auch weiter für den DDV ein Thema", sagt Nitsche.

Positives Feedback der Mitglieder

Aus der neuen Vision haben Präsidium, Geschäftsstelle und Vertreter der verschiedenen Kompetenz-Center des DDV gemeinsam Ziele und Aufgabenfelder abgeleitet, die z.B. gesellschaftspolitische Aspekte wie die Förderung des Ideals eines mündigen Verbrauchers und der Freiheit der Kommunikation stärker berücksichtigen. Insgesamt hätten mehr als 200 Verbandsmitglieder aktiv am Neupositionierungsprozess mitgewirkt, heißt es aus der Verbandsgeschäftsstelle. Entsprechend positiv ist das Feedback aus dem Mitgliederkreis, der den neuen Auftritt auf der heutigen Jahreshauptversammlung in Frankfurt/M. beschlossen hat: "Die Akzeptanz des Informations- und Datenaustauschs der Verbraucher als Teil des alltäglichen Lebens steigt", sagt beispielsweise Carsten Diepenbrock, Geschäftsführer von acxiom Deutschland. "Auch der DDV hat die Zeichen der Zeit erkannt und rückt die Datenökonomie in den Fokus seiner Arbeit."

Der DDV wurde 1948 als "Arbeitsgemeinschaft der Adressverleger" gegründet und zählt heute deutlich über 900 Mitglieder. Die Geschäftsstelle unter Leitung von Paul Nachtsheim befindet sich in Frankfurt am Main, 2011 wurde zusätzlich eine Dependance in der Hauptstadt eröffnet. Seit 1984 verleiht der Verband den Deutschen Dialogmarketing Preis, der im letzten Jahr einem umfassenden Relaunch unterzogen wurde und seitdem MAX-Award heißt.