%%%DDB Germany revitalisiert 'Tribal' und reorganisiert Hamburg-Büro%%%

Die DDB Group Germany führt die Marke Tribal erneut im deutschen Markt ein (2014 wurde sie bei DDB hierzulande gestrichen). Sie positioniert sich zukünftig "mit einem aggregierten Leistungsportfolio auch im Umfeld digitaler Beratungsgesellschaften", heißt es nicht sehr erhellend in der Pressemitteilung. Die Neuaufstellung und der Revitalisierung von Tribal erfolge am Standort Hamburg und soll gleich "über 100 Experten" bündeln. Von der Neuorganisation in Hamburg sollen auch die Büros in Düsseldorf und Berlin profitieren.

Tribal soll künftig für die Konzeption, Pflege und Analyse plattformübergreifender, digitaler Eco-Systeme, unter anderem im eCRM- und eCommerce-Bereich stehen. Damit schaffe die Agentur ein Gefäß für ein Leistungsportfolio, zu dem unter anderem UX- und UI-Design, Content-Management und -Distribution, Social-Media-Management, Rapid Prototyping, Frontend-Produktion, Data und Analytics gehören.

Fabian Roser, Managing Director Creative: "Neben den gelernten Leistungsbausteinen wie kreativem Storytelling ist ein fundiertes Angebot im Bereich digitaler Systeme ein weiterer wesentlicher Teil der DNA unserer Agentur. Dieses Angebot stellen wir mit der Marke Tribal nun wieder stärker in den Vordergrund.“ Dr. Jochen Spoehrer, Managing Director Account Management und Consulting, ergänzt: "Die Marke Tribal erleichtert die Wahrnehmung der entsprechenden Leistungsfelder bei Bewerbern, Neu- und Bestandskunden.“

Mit der "zukünftig noch intensiveren Anbindung" an die Hubs des DDB zugehörigen Netzwerks Tribal Worldwide in Amsterdam, London und Warschau erhöhe die Agenturgruppe so außerdem ihre Ressourcen-, Technologie- und Kreativ-Schlagkraft.