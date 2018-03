%%%Creative Spaces: Duschen und Schallplatten bei S&F%%%



Niels Alzen, CCO bei S&F, legt Schallplatten für das Raumklima auf (Foto: S&F)

Rund 7.000 Quadratmeter belegt das Hamburger Büro von Scholz & Friends in den Zeisehöfen, die auch Heimat anderer WPP-Agenturen sind. CCO Niels Alzen führte uns durch die neuen Räume im Zeisehof und erklärte, wie er das Raum-Klima mitbestimmt.

new business: Scholz & Friends hat nicht unbedingt das typische Großraum-Büro mit Stellwänden.

Niels Alzen: Der Zeisehof knüpft zwar an die industrielle Geschichte des Stadtteils Ottensen an, aber er ist ansonsten von Grund auf als zukunftsfähiges Gebäude geplant und gebaut worden: Viel Tageslicht, offene und flexible Bürobereiche, moderne Lounge-Küchen und ein zentrales Atrium als Begegnungsorte, Walkways um jedes Stockwerk für kurze Wege und schnelle persönliche Kontakte. So entsteht auch ein neuer Team-Spirit.

nb: Können Sie das näher erläutern?

Alzen: Wir sind hier mit Menschen aus fünf Firmen der Scholz & Friends Gruppe und weiteren acht WPP-Firmen unter einem Dach. Diese Bündelung von Kompetenzen und Disziplinen hilft uns bei der täglichen Arbeit enorm.

