Tom Tailor und loved zeigen mit Fortsetzung der 'Say Yes'-Kampagne Haltung im TV



Tom Tailor animiert im Rahmen der aktuellen Kampagne zu mehr Haltung und Mut (Foto: Tom Tailor)

Nachdem die Tom Tailor Holding, Hamburg, im vergangenen Sommer für die gleichnamige Marke eine neue Markenhaltung unter der Überschrift Say Yes mit einer Kampagne lancierte, folgt nun die Fortsetzung. Im März ist ein frischer Kampagnenspot zu sehen, der sich um die Lebensweisheit 'Die besten Momente erlebst du nackt – oder in Hosen von Tom Tailor.' dreht. Flankierend kommen Print-, Online-, PoS- und Social Media-Maßnahmen zum Einsatz.



Der Spot, den das Modeunternehmen mit der Gestaltungsagentur der thjnk-Gruppe (WPP) loved entwickelt hat, zeigt, wie man zu den besten Momenten im Leben. Zu sehen ist ein Protagonist beim Sprung vom 5-Meter-Brett, danach läuft der Film rückwärts.



"Wir wollen in Zeiten der Verunsicherung unsere positive Weltanschauung bewahren und uns auf die glücklichen Momente des Lebens fokussieren. In der Frühjahr-Sommer-Kampagne zelebrieren wir eben diese positiven Momente und zeigen was mit etwas Mut alles möglich ist. Und auch wir beweisen diesen Mut, zeigen nackte Tatsachen und viel Emotionen statt nur unsere farbenfrohen und lässigen Kollektionen", so Dr. Maik Kleinschmidt, Vice President Digitalization der Tom Tailor Holding SE.



Im März wird der Spot als 30-Sekünder in den Kernmärkten wie Deutschland, Österreich oder Russland eingesetzt. Ab Mai erweitern Guerilla-Maßnahmen in verschiedenen deutschen Städten den Marketing-Mix. Die Agentur loved arbeitete für die Filme mit dem Regisseur Roman Jirnih zusammen; produziert wurden er von Cobblestone Hamburg. Die Musik stammt von 2wei Music. Ein Shooting des Fotografen Mat Neidhardt lieferte weiteren Content. loved gewann das Tom Tailor-Mandat im vergangenen Jahr nach einem mehrstufigen Pitch. Das erste Ergebnis aus der Zusammenarbeit war die erste 'Say Yes'-Kampagne.