%%%Ebay engagiert McCann-Productions-Tochter Craft%%%

Die global aktive Verkaufs- und Auktions-Plattform Ebay hat die Production-Agentur Craft damit beauftragt, in der Region Europa, Middle East und Afrika (EMEA) Produktions- und Exekutions-Aufgaben zu übernehmen. Craft, eine Tochter der McCann Worldgroup, wird dann eng mit 72andSunny Amsterdam zusammenarbeiten und die vom 72andSunny-Team konzipierten Kreativ-Ideen in den EMEA-Schlüsselmärkten umsetzen.

Godert van Dedem, Chief Marketing Officer Europe bei Ebay, verspricht sich mehr lokale Power durch das Engagement von Craft: "We have a strong strategic and creative agency in 72andSunny Amsterdam, who continue to lead the creative process. In partnering 72andSunny with Craft’s impressive production resources at European level, we will bring increased efficiency as we localise campaigns across Europe."

Ebay arbeitet darüber hinaus noch mit der WPP-/GroupM-Tochter MediaCom zusammen, die für sämtliche media-Aufgaben zuständig ist, und mit der Agentur Feed, die die Digital-Aufgaben verantwortet.