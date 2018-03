%%%GWA Effie 2018: Einreichungsfrist gestartet, Unternehmen verstärkt eingebunden%%%

Der Agenturenverband GWA hat mit sofortiger Wirkung die Einreichungsfrist für seinen Award Effie 2018 gestartet. Damit treten auch Veränderungen in Kraft. Erstmals gehen der GWA B2B Effie und der GWA Health Effie an den Start. Zudem sollen Vorjurys in sechs Städten und die stärkere Einbindung von Unternehmensexperten bei der Jurierung den Austausch über effektive Marketingkommunikation fördern. Die Ausschreibungen zum B2B Effie und zum Health Effie ersetzen den bisherigen GWA Profi Award und den GWA HealthCare Award. Inhaltlich sind sowohl B2B Effie und Health Effie am GWA Effie ausgerichtet.

Während beim Health Effie in allen zwölf Effie-Kategorien eingereicht werden kann, sind es beim B2B Effie die sechs Kategorien Activation, Brand Campaign, Brand Experience, Comeback, Evergreen und New New. B2B und Healthcare sind laut Verband in Deutschland wachstumsstarke, innovative Schlüsselmärkte mit zum Teil sehr reglementierten Spielregeln. Gleichzeitig bildet der Effie durch diese Integration ein breiteres Branchenspektrum als bisher ab. Die Vorjurys in sechs Städten entscheiden über die Finalisten beim GWA Effie. Sie bestehen aus jeweils etwa zehn Juroren, je zur Hälfte Agentur- und Unternehmensvertreter. Die Vorjurys bewerten die Einreichungen aus drei Kategorien, eine B2B- und Health-Jury die Einreichungen beim B2B Effie bzw. Health Effie.

Im zweiten Schritt entscheiden drei Hauptjurys aus je circa 20 Juroren über die Preisträger in Gold, Silber und Bronze beim GWA Effie, GWA B2B Effie und GWA Health Effie. Die Hauptjurys werden erstmals von einer nicht stimmberechtigten Doppelspitze aus Agentur- und Unternehmensexperten geführt. Schließlich entscheidet eine zehnköpfige Grand Jury am 8. November 2018 über die Vergabe eines Grand Effies.

"Mit der Neuausrichtung der Jurierung wollen wir den GWA Effie ganzjährig als Austauschplattform über wirkungsvolle Kommunikation entwickeln“, so GWA Vorstand und Jury Präsidentin Larissa Pohl (Jung von Matt). "Wichtig ist uns, den Effie als Benchmark für effektive Kommunikation in unterschiedlichen Kategorien zu stärken. Eine breite Expertenbasis und Einbindung profiliertester Marketingvertreter garantiert die Qualität und Objektivität in der Bewertung der Cases. Dies stärkt die Anerkennung ausgezeichneter Leistungen.“