%%%Die Hirschen kreieren knallbunte Recruiting-Kampagne für die Berliner Polizei%%%

Die Kampagne "Da für Dich" der Polizei Berlin geht in die nächste Runde: Die Website dafürdich.berlin wurde vom Berliner Standort der Kreativagentur Zum goldenen Hirschen zum Content-Hub einer Recruiting-Kampagne überarbeitet. Diese ist Teil der seit März 2017 laufenden Imagekommunikation.

Das Portal präsentiert eine große Bandbreite an Inhalten: Videos, Fotostrecken, klassische Ratgeber-Features, Infografiken und Gamification. Die Rubrik 'Wie wird man was?' etwa liefert Interessierten einen schnellen Leitfaden für den Sprung von der Akademie zum SEK oder zur Mordkommission. In der Serie 'Praktikum im Einsatzwagen', für die Zum goldenen Hirschen mit der Produktionsfirma 5ter Stock, Stuttgart und Berlin, kooperierte, geben die Beamten einen authentischen Einblick in ihren Alltag.

Die Bewerbung der Inhalte erfolgt über Link- und Carousel-Ads auf Facebook sowie auf YouTube. "Die Seite soll erste Anlaufstelle für Bewerber sein, zugleich aber auch einen konkreten Mehrwert für die Berliner Bevölkerung bieten", erklärt Reinhard Buschmann, Geschäftsleiter bei den Hauptstadt-Hirschen. "Dafür geht die Polizei Berlin einen neuen Weg in der Behördenkommunikation – und dieser führt weg vom starren, bürokratischen Informationsportal hin zu dynamischen Inhalten."