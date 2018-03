%%%Mediaplus entwickelt Online-Audiokampagne für Mini%%%

Die zur Serviceplan-Gruppe gehörende Agentur Mediaplus hat für die Kampagne #eckenentdecken der Automarke Mini eine Online-Audiokampagne entwickelt, die auf der sogenannten Dynamic Creative-Technologie basiert. Damit lassen sich auf Basis von Nutzerinformationen innerhalb einer Kampagne dynamisch erzeugte Elemente mischen. So können personalisierte Audiospots in einer Vielzahl von Kombinationen ausgespielt werden.

Für #eckenentdecken werden drei Bausteine kombiniert:

- Beim Regio-Targeting bekommen die Hörer in den zehn größten Städten Deutschlands individuell auf sie zugeschnittene Spots ausgespielt, im Rest des Landes gibt es einen generischen Spot.

- Die Tageszeit findet in verschiedenen Aktivierungsformeln Berücksichtigung: So hört man z.B. "Guten Morgen Hamburg" oder "Guten Abend München", wenn man sich zur definierten Tageszeit in der entsprechenden Stadt befindet.

- Alle Spots beinhalten außerdem ein Element, das zum Mitmachen bei der #eckenentdecken-Kampagne aufruft.

Neben den Spots sehen die Nutzer auch dazu passende Banner auf ihrem Display, während sie den Spot hören. Eigenen Angaben zufolge gibt es bereits eine erhöhte Reaktionsrate auf die Spots in Form von Besuchen auf der Kampagnen-Website.

"Mit der Kombination aus Dynamic Creative für Online Audio und den Audio Sync Display Bannern aktivieren wir für Mini unsere Zielgruppe mit einem innovativen Ansatz in der digitalen Welt", erklärt Matthias Reißl, General Manager Mediaplus. "Der Einsatz dieser anspruchsvollen Technologie ermöglicht es uns, der Zielgruppe für sie relevante Geschichten zu erzählen, die sie zur jeweiligen Tageszeit dort abholen wo sie gerade sind. Die individualisierten Audiospots steigern die Aktivierungsrate, die zeitgleich ausgespielten Banner liefern den Call-to-action zum Besuch der Kampagnen-Website."

Die Audio-Maßnahmen entwickelte Mediaplus in Zusammenarbeit mit der Hamburger RMS Radio Marketing Service und dem Londoner Audiomarketing-Unternehmen A Million Ads. #eckenentdecken wurde von der Hamburger Serviceplan-Tochter Campaign X für die Markteinführung der neuen Mini-Modelle kreiert (siehe nb-Meldung).