%%%MediaCom ist mit 731 Mio. US-Dollar deutscher Neugeschäftsmeister%%%

MediaCom, unlängst als Verlierer aus dem Mega-Pitch der Deutschen Telekom AG hervorgegangen, meldet jetzt den ersten Platz im deutschen 'New Business Barometer 2017' des Pariser Forschungsinstituts COMvergence. Diese Platzierung sichere sich die GroupM-Mediaagentur mit acht gewonnenen Pitches und einem Neugeschäft von +731 Millionen US-Dollar. Auf Rang zwei der deutschen Agentur-Charts folgt Mindshare (+215 Millionen US-Dollar), ebenfalls eine GroupM-Agentur. Mit 18 gewonnenen Pitches und einem Etatzugewinn von +636 Millionen US-Dollar sichert sich die GroupM die Krone der Agentur-Holdings, heißt es weiter.

Tino Krause, seit Mitte 2017 CEO von MediaCom Deutschland, sagt: "Der erste Platz im aktuellen Agentur-Ranking des New Business Barometer ist eine schöne Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit in 2017 sowie das Ergebnis einer klaren strategischen Weiterentwicklung von MediaCom, die wir 2018 konsequent vorantreiben werden." Krause fährt fort: "MediaCom muss immer die beste Antwort im Markt auf die Bedürfnisse der Kunden sein. Egal, welche Herausforderungen der Kunde hat, wie groß er ist oder wer seine sonstigen Agenturpartner sind."

Für das deutsche New Business Barometer 2017 analysierte COMvergence 75 Media-Pitches, die für globale, regionale und lokale Etats in Deutschland durchgeführt wurden. Das gesamte Pitch-Volumen lag in Deutschland demnach bei rund 2,77 Milliarden US-Dollar. Mit über 2 Milliarden US-Dollar dominierten vor allem lokale Pitches die Pitch-Aktivitäten in 2017.

MediaCom bezeichnet sich als 'Content + Connections Agency‘: 1988 als reine Mediaagentur gegründet, optimiert MediaCom die Kommunikationsstrategie und Umsetzung seiner Kunden über Paid-, Owned- und Earned-Kanäle. 930 Mitarbeiter arbeiten an den vier Standorten Düsseldorf, Berlin, Hamburg und München. Weltweit beschäftigt MediaCom rund 7.000 Mitarbeiter in 100 Ländern.