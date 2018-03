%%%neuland.digital und Rheingold bündeln ihre digitale Beratungsexpertise%%%

Das auf tiefenpsychologische Marktforschung spezialisierte rheingold institut und die Strategie- und Transformationsberatung neuland.digital wollen bei Projekten aus dem Bereich "Digitale Transformation" künftig zusammenarbeiten. Ziel ist es, Wissen und Erfahrung beider Unternehmen zusammenzuführen und den Kunden gemeinsame Beratungsleistungen und Veranstaltungen anzubieten.

"Die Digitalisierung ist die Matrixfunktion, die alle Bereiche des Lebens und der Wirtschaft durchdringt. In der Zusammenarbeit mit dem rheingold institut arbeiten wir heraus, wie die Unternehmen ihre Kultur, ihre Prozesse und Geschäftsmodelle so weiterentwickeln können, dass es für die Mitarbeiter und für die Kunden Sinn ergibt", erklärt neuland.digital-Gründer Karl-Heinz Land. Der Internetökonom, der sich als "digitaler Darwinist und Evangelist" bezeichnet, erhielt 2006 den Technology Pioneer Award beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sein 2012 gegründetes Unternehmen konnte sich 2016 im 'brand eins'-Ranking der besten Digitalberater platzieren.

Stephan Grünewald, Psychologe und Gründer des rheingold Instituts, erklärt zur Zusammenarbeit:"Die digitale Kompetenz von neuland.digital gepaart mit unseren Erkenntnissen aus der tiefenpsychologischen Marktforschung ermöglicht Transformationsprojekte, die von den Mitarbeitern getragen werden und auf die wahren Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind."