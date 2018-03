%%%GMX präsentiert neues Logo%%%



Das neue Logo von GMX in schwarz-weiß (Foto: GMX)

Der 1997 gegründete E-Mail-Anbieter GMX hat erstmalig in seiner Unternehmensgeschichte ein neues Logo erhalten. Das Redesign wurde von der Berliner Kommunikationsagentur Boros verantwortet, die u.a. für Stiftungen, Verlage und Wirtschaftsunternehmen tätig ist. Begleitende Werbe-Maßnahmen sind vorerst nicht geplant.

Das neue Logo behält seinen grundlegenden Charakter bei, wurde aber einer Modernisierung unterzogen. Alleinstehend soll es schwarz-weiß gezeigt werden, auf Websites in blau-weiß. Die Erneuerung zielt vor allem auf eine optimierte Darstellung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets ab. Ab sofort soll es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Großbritannien, Österreich, der Schweiz und Spanien auf den Websites des Anbieters erscheinen.

GMX hat sich in den 21 Jahren Unternehmensgeschichte zu einem Anbieter entwickelt, den eigenen Angaben zufolge über 20 Millionen Menschen in Europa nutzen. Die Leistungen umfassen digitale Kommunikation sowie die Bereitstellung von sicherem Speicher für Fotos, Videos und Dokumente. GMX hat seinen Hauptsitz in Montabaur mit einer Zweigniederlassung in Karlsruhe und ist eine Tochtergesellschaft der 1&1 Internet AG.