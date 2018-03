%%%Nürnberger Versicherung plant neue Marken-Kampagne%%%



Die Nürnberger Versicherung plant eine neue Marken-Kampagne (Foto: Nürnberger Versicherung)

Die Nürnberger Versicherung sucht derzeit nach Informationen von 'new business' in einem Pitch nach einer Agentur für eine geplante Marken-Kampagne, die ab Mai laufen wird. Im vergangenen Jahr hatte der Versicherungsdienstleister die Kampagnen 'Ich bin eine Nürnberger' und 'Versichert von Menschen mit Gesicht' durchgeführt. Die Konzeption lag bei der Berliner Agentur Nerd Communications in Zusammenarbeit mit der internen Agentur der Nürnberger Versicherung.



2016 hatte das Unternehmen seinen neuen Markenauftritt gelauncht. Das Corporate Design stammte von der Münchner Markenagentur Martin et Karczinski. Damals löste der neue Claim 'Schutz und Sicherheit. Seit 1884' das alte Motto 'Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg' ab.



