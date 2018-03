%%%Pahnke Markenmacherei launcht TV-Kampagne für Berentzen%%%

'Freude bekennen' – so lautet die Markenbotschaft des Spirituosenherstellers Berentzen, die ab 14. März im Rahmen einer neuen Kampagne aus dem Hause Pahnke Markenmacherei im TV promotet wird. In drei verschiedenen Siebensekündern soll die Sortimentsvielfalt des Unternehmens aus Haselünne im Emsland gezeigt werden. Die Spots werden in einem Zeitraum von neun Wochen ausgestrahlt und sind Teil einer 360°-Kampagne, die mit ersten Maßnahme bereits an Karneval startete und auch in den gängigen Social-Media-Kanälen ausgespielt wird.



"Die Kampagne basiert auf Lebensfreude, dem Markenkern von Berentzen, und lädt diesen gekonnt mit neuer Leichtigkeit, großer Leidenschaft und einem starken Bekenntnis zu eben dieser Freude am Leben auf", sagt Karen Laesch, Leiterin Marketing der Berentzen-Gruppe.



Die Produktion der Spots liegt inhouse bei der Pahnke Markenmacherei, Regie führte Kaimar Kukk. Auf Agenturseite zeichnen Alexander Glück, Geschäftsführer Consulting, und Jan Rexhausen, Geschäftsführer Kreation, Claudia Grethe, Manager Brand Consulting, Natalie Warth, Creative Director sowie Patrick Höchstetter, Head of TV, verantwortlich. Die Pahnke Markenmacherei beschäftigt als inhabergeführte Agentur derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und betreut Kunden wie Storck, Lorenz und Zott. Lars Lammers leitet das Unternehmen seit diesem Jahr als geschäftsführender Gesellschafter.