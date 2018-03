%%%Bei der Website smart.com stellt sich die Agenturfrage%%%

Der Kleinwagen smart aus dem Stuttgarter Daimler-Konzern liegt seit rund elf Jahren in der werblichen Obhut von BBDO Berlin. Nun scheint Bewegung in diese langjährige Beziehung zu kommen. Nach Informationen von 'new business' befindet sich die Website smart.com in einem Review. Sie soll offenbar erneuert werden, ohne dass klar ist, welche Agentur diesen Job übernimmt. Die Anfrage von 'new business' zu dem Thema beantwortet Daimler knapp mit folgenden Worten: "BBDO ist nach wie vor die kreative Leadagentur von smart, es gab hier keine Änderungen." Als Chefberater bei BBDO Berlin arbeitet Geschäftsführer Jens Fauth auf dem Autoetat. Seine beiden Kreativkollegen sind die Geschäftsführer Till Diestel und Tobias Grimm.

