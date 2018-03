%%%brandtouch entwickelt neue TV-Spots für reBuy%%%

Die Hamburger Marken- und Kommunikationsagentur brandtouch hat in Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Sirensrock drei TV-Spots für reBuy entwickelt. Die Filme stehen im Kontext einer neuen Markenstrategie: Der Berliner Onlineshop für den An-und Verkauf gebrauchter Elektronik- und Medienprodukte hat seinen Auftritt überarbeitet. Auch die Startseite des Onlineshops wurde durch die inhouse-Agentur von reBuy neu aufgesetzt.



Die TV-Spots zeigen den Kreislauf eines Produkts, das ein Kunde über reBuy verkauft, wie es anschließend geprüft und gereinigt wird und am Ende einen neuen Besitzer findet. Wolfgang Röbig, CCO bei reBuy: "Mit den neuen TV-Spots ist ein Meilenstein unseres neuen Markenauftritts erreicht. Ab sofort verdoppeln wir auch die reBuy-Garantie von 18 auf 36 Monate, was dreimal der gesetzlichen Vorgabe für Neuware entspricht und einmalig im Markt ist. Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden das bestmögliche Kauferlebnis bei reBuy haben." Die Spots werden ab sofort im Fernsehen ausgestrahlt und in den sozialen Netzwerken verbreitet.



Die reBuy reCommerce GmbH wurde 2009 in Berlin gegründet und hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von 109 Mio. Euro abgeschlossen. Auf reBuy.de können Nutzer Elektronik- und Medienartikel aus insgesamt 14 Kategorien verkaufen oder erwerben. Die 500 Mitarbeiter des Unternehmens sind neben Deutschland auch in Österreich, Frankreich und in den Niederlanden tätig.



brandtouch wurde 2011 von Günter Sendlmeier gegründet, der vorher CEO der McCann-Tochter Future Brand war. Zu den Kunden der Markenagentur gehören unter anderem Milram, Westwing, Amorelie, Casio und Zeiss. Im Januar hatte Sendlmeier Andreas Wiehrdt als Managing Director Business Development und Kundenberatung ins Haus geholt.