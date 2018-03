%%%Interbrand designt den neuen LabCampus am Flughafen München%%%



Von Interbrand kommt Positionierung, Einordnung ins Markenportfolio und visueller Markenauftritt für LabCampus (Foto: Interbrand)

Der Flughafen München will außerhalb seines Kerngeschäfts wachsen und tritt daher als Kurator des neuen LabCampus auf. Er entsteht am Airport als ein unternehmens- und branchenübergreifender Innovationsstandort, der Firmen und Wissensträger, Start-ups und Global Player, Kreative und Investoren an dem internationalen Verkehrsknoten zusammenbringen soll. In Zusammenarbeit mit dem Flughafen-Team schärft die Design- und Brandigng-Agentur Interbrand die strategische Positionierung, entwickelt die Einordnung in das Markenportfolio und gestaltet den visuellen Markenauftritt für LabCampus.

Nina Oswald, Managing Director von Interbrand Central and Eastern Europe: "Im Kontext unserer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Flughafen München ist es hochspannend, an so einem Zukunftsprojekt mitwirken zu dürfen. Hier findet Business Transformation im Hier und Jetzt statt. Die zentrale Frage aus Markensicht lautete: 'Wie können wir die Equity der Marke M nutzen und gleichzeitig ein völlig neues Geschäftsfeld als Flughafen München glaubhaft erlebbar machen?'".

Andreas Mauer, Vice President Brand Management & Innovation bei Flughafen München, ergänzt: "Mit LabCampus schaffen wir erstmals ein Angebot und Markenerlebnis, das über die bekannten flughafennahen Leistungen hinausgeht. Der Markenauftritt ist Standort und Plattform zugleich. Wir beschreiben einerseits einen Ort; andererseits brauchen wir eine Plattform für unterschiedlichste Arten der Kooperation und Kollaboration mit anderen Marken – und neuen Zielgruppen."

Mit Unternehmen wie Siemens sowie Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer Institut, der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg oder der UnternehmerTUM der TU München wurden bereits wichtige Partner als potentielle Nutzer für den LabCampus gewonnen.

Interbrand mit hiesiger Zentrale in Köln berät den Flughafen seit 2012 in Markenfragen.